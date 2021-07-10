وزير البترول: دخول "إيني" الإيطالية مجال توزيع الوقود السائل محليًا لأول مرة (فيديو)

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلًا للوقود التقليدي، هناك خطة مهمة للانتشار السريع في كافة أنحاء الجمهورية من الشمال للجنوب وعلى كافة الطرق.



وأضاف "الملا"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الخطة تتضمن وضع محطات للغاز الطبيعي أو إضافة هذا النشاط على المحطات القائمة لتوفير بدائل متاحة لجميع قائدي المركبات.



وتابع وزير البترول، أنه يتواجد اليوم في العباسية لافتتاح محطة الوقود المتكاملة بعد تطويرها بعد أن كانت محطة غاز طبيعي فقط، وتم إضافة عدد من الطلمبات لخدمة عدد أكبر من السيارات، مع إضافة نشاط وقود بنزين لشركة إيني الإيطالية لأول مرة في القاهرة، منوهًا بأن شركة إيني العالمية لأول مرة تدخل في مجال توزيع الوقود السائل بالسوق المحلى رغم تواجدها في مصر منذ 70 عامًا، مشددًا على أن هذه المحطة حديثة جدًا وتقدم جميع الخدمات.

