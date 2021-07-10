Advertisements

محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)

السبت 10/يوليو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، ملتقي "حور الثالث للفنون" والذى تنظمة الجامعة بمجمع دمنهور الثقافي خلال الفترة من 10 الي 15 يوليو بمشاركة 425 طالب من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال.

حضر الافتتاح أعضاء لجنة التحكيم التى تضم في مجال المسرح الفنانة وفاء الحكيم والدكتور جمال الياقوت أستاذ أدب المسرح ورئيس المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بشرم الشيخ، وفي مجال الموسيقي المايسترو هاني شنوده والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار سابقًا والدكتور محمد عارف الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة حلوان وعدد كبير من طلاب الجامعة.

وفي كلمته أكد المحافظ أن البحيرة قدمت لمصر العديد من الرموز فى مختلف القطاعات، مشيدًا بدور جامعة دمنهور فى تنمية المجتمع البحراوي وخاصة فى مجال محو الأمية، متمنيًا النجاح للملتقى والتنافس الشريف بين أبنائنا الطلاب ممن لديه مواهب عظيمة تبعث فينا الامل.

وخلال كلمته أشار رئيس جامعة دمنهور أن مصر الحديثة تشهد إنجازات كبيرة وعظيمة وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ثم رحب بلجنة التحكيم وجميع الحضور، مؤكدا على أهمية الفن ودور الملتقى في إلقاء الضوء على الطلاب المبدعين وبناء الهوية والشخصية المصرية لدى أبنائنا الطلاب.

كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان ثورة ٣٠ يونيو و٧ سنوات من الإنجاز والاعجاز أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن ملتقى حور فى دورته الأولى والثانية.

ويُعد مهرجان حور للابداع من المهرجانات الرئيسية التي حظيت باهتمام اعلامي وطلابي بجامعة دمنهور حيث اقيمت منه دورتان بمشاركه عدد من الطلاب ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي انتشرت في مجالات الفنون والابداع في البحيره والاسكندرية وكفر الشيخ وقدمت العديد من العروض.

وعلي هامش الملقتي قام المحافظ ورئيس الجامعة وأعضاء لجنة التحكيم بافتتاح معرض للفنون التشكيليه واللوحات والرسومات.

يذكر ان ملتقي "حور الثالث للفنون" يستمر علي مدار ٥ أيام سيتم خلالها تقديم عروض مسرحية وكورال لكليات "التربية، الطب البيطري، الآداب، العلوم، الصيدلة، الزراعة، التمريض، والتربية للطفولة المبكرة".
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن معلقي مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ 42 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ ساعة و 26 دقيقة

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

02:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي