محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان ملتقي حور الثالث للفنون (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، ملتقي "حور الثالث للفنون" والذى تنظمة الجامعة بمجمع دمنهور الثقافي خلال الفترة من 10 الي 15 يوليو بمشاركة 425 طالب من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال.



حضر الافتتاح أعضاء لجنة التحكيم التى تضم في مجال المسرح الفنانة وفاء الحكيم والدكتور جمال الياقوت أستاذ أدب المسرح ورئيس المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بشرم الشيخ، وفي مجال الموسيقي المايسترو هاني شنوده والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار سابقًا والدكتور محمد عارف الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة حلوان وعدد كبير من طلاب الجامعة.



وفي كلمته أكد المحافظ أن البحيرة قدمت لمصر العديد من الرموز فى مختلف القطاعات، مشيدًا بدور جامعة دمنهور فى تنمية المجتمع البحراوي وخاصة فى مجال محو الأمية، متمنيًا النجاح للملتقى والتنافس الشريف بين أبنائنا الطلاب ممن لديه مواهب عظيمة تبعث فينا الامل.



وخلال كلمته أشار رئيس جامعة دمنهور أن مصر الحديثة تشهد إنجازات كبيرة وعظيمة وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ثم رحب بلجنة التحكيم وجميع الحضور، مؤكدا على أهمية الفن ودور الملتقى في إلقاء الضوء على الطلاب المبدعين وبناء الهوية والشخصية المصرية لدى أبنائنا الطلاب.



كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان ثورة ٣٠ يونيو و٧ سنوات من الإنجاز والاعجاز أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن ملتقى حور فى دورته الأولى والثانية.



ويُعد مهرجان حور للابداع من المهرجانات الرئيسية التي حظيت باهتمام اعلامي وطلابي بجامعة دمنهور حيث اقيمت منه دورتان بمشاركه عدد من الطلاب ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي انتشرت في مجالات الفنون والابداع في البحيره والاسكندرية وكفر الشيخ وقدمت العديد من العروض.



وعلي هامش الملقتي قام المحافظ ورئيس الجامعة وأعضاء لجنة التحكيم بافتتاح معرض للفنون التشكيليه واللوحات والرسومات.



يذكر ان ملتقي "حور الثالث للفنون" يستمر علي مدار ٥ أيام سيتم خلالها تقديم عروض مسرحية وكورال لكليات "التربية، الطب البيطري، الآداب، العلوم، الصيدلة، الزراعة، التمريض، والتربية للطفولة المبكرة".