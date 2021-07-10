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الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/يوليو/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وتقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت 17 يوليو.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز بثنائية دون رد، ويستعد لمواجهة مصر المقاصة.

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