Advertisements

الثانوية العامة 2021.. إصابة طالب بإنهيار عصبى وهبوط حاد بالدورة الدموية داخل لجنة طامية بالفيوم

السبت 10/يوليو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

أصيب طالب فى الشعبة العلمية، بلجنة مدرسة طامية بمحافظة الفيوم، فى مادة اللغة العربية، بإنهيار عصبى وهبوط حاد بالدورة الدموية، بسبب طول الأمتحان.

حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور أكرم حسن، اخطارا من غرفة عمليات إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الإسعاف، فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة للقسم العلمى فى امتحان اللغة العربية، بلاغا عن إصابة طالب بلجنة مدرسى أبو شقرة الثانوية بمركز طامية بمحافظة الفيوم داخل الامتحان بحالة انهيار عصبى وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وقالت غرفة العمليات، إن الطالب يدعى محمد مختار محمد عبد الله، بعد مرور ساعة ونصف من وقت الأمتحان، فوجئ المراقبون بأصابة الطالب بأنهيار عصبى وهبوط فى الدورة الدموية، فقام مسعف الاسعاف المصرية بأسعافه وتقديم الإسعافات الاولية اللازمة له، ونظرا لصعوبة حالته تم نقله الى مستشفى طامية المركزى للعلاج، ولم يستكمل امتحان اللغة العربية.

أخبار تهمك

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن معلقي مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ 42 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ ساعة و 26 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

02:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي