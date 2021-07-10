الثانوية العامة 2021.. إصابة طالب بإنهيار عصبى وهبوط حاد بالدورة الدموية داخل لجنة طامية بالفيوم



أصيب طالب فى الشعبة العلمية، بلجنة مدرسة طامية بمحافظة الفيوم، فى مادة اللغة العربية، بإنهيار عصبى وهبوط حاد بالدورة الدموية، بسبب طول الأمتحان.



حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور أكرم حسن، اخطارا من غرفة عمليات إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الإسعاف، فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة للقسم العلمى فى امتحان اللغة العربية، بلاغا عن إصابة طالب بلجنة مدرسى أبو شقرة الثانوية بمركز طامية بمحافظة الفيوم داخل الامتحان بحالة انهيار عصبى وهبوط حاد فى الدورة الدموية.



وقالت غرفة العمليات، إن الطالب يدعى محمد مختار محمد عبد الله، بعد مرور ساعة ونصف من وقت الأمتحان، فوجئ المراقبون بأصابة الطالب بأنهيار عصبى وهبوط فى الدورة الدموية، فقام مسعف الاسعاف المصرية بأسعافه وتقديم الإسعافات الاولية اللازمة له، ونظرا لصعوبة حالته تم نقله الى مستشفى طامية المركزى للعلاج، ولم يستكمل امتحان اللغة العربية.

