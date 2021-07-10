تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".





ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره إنجلترا غدا الأحد ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة يورو ٢٠٢٠.





وستذاع مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره إنجلترا غدا في الدور النهائي من بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس".





وفيما يلي قائمة بالقنوات المفنوحة الناقلة لمباراة نهائي يورو ٢٠٢٠:





2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria

2.2 BNT3 HD Bulgaria

2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV

TFI france

التردد 11681

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500

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tvp HD poland

التردد 11179

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500



