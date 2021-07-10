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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020

السبت 10/يوليو/2021 - 04:31 م
انجلترا وايطاليا
انجلترا وايطاليا
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره إنجلترا غدا الأحد ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة يورو ٢٠٢٠.

وستذاع مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره إنجلترا غدا في الدور النهائي من بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس".

وفيما يلي قائمة بالقنوات المفنوحة الناقلة لمباراة نهائي يورو ٢٠٢٠:

2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria
2.2 BNT3 HD Bulgaria
2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV
TFI france
التردد 11681
الاستقطاب أفقي - H
معدل الترميز 27500
..
tvp HD poland
التردد 11179
الاستقطاب أفقي - H
معدل الترميز 27500

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نهائي يورو 2020 نهائي كأس امم اوروبا كأس امم أوروبا امم أوروبا الفجر إيطاليا ضد إنجلترا

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