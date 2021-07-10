بكاء وتباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية حول صعوبة امتحان العربي



بينما رأى بعض الطلاب ان الامتحان جاء سهلا وان التدريبات والنماذج سهلت عليهم الوصول إلى اجابات الاسئلة من الكتاب المدرسي في أقل وقت مع الاشارة إلى ان الاسئلة التى اعتمدت على الكتاب بشكل مباشر لم تتجاوز 10 اسئلة اذا اعتمد الامتحان بشكل كبير على الفهم والتحصيل الدراسي وليس الحفظ.



آراء طلاب الثانوية فى الامتحان بمدارس المنوفية



و قالت الطالبه "فاتن علي"، إن النحو كان في منتهي الصعوبة، وأن الوقت المحدد غير كافي.



لافتة " إلى أن الامتحان كان اصعب بكثير من الامتحان التجريبي والوقت كان غير كافي.





و أضاف "احمد محمد" أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتفوق، وجزء النحو كان في منتهي الصعوبة.



وأكدت " سها علي"، أن الامتحان كان في منتهي الصعوبة الاجابات متشابهة تحير الطالب.



و اختتمت "فريدة مجدي" أن الامتحان كان صعب جدا، والوقت غير كافي تماما.



جدير بالذكر، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية.



ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، المعتمد من وزير التربية والتعليم، انطلق امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

وأضاف الطلاب ان الأسئلة كانت تحتاج إلى اربع ساعات للإجابة عليها، لافتا ان الامتحان كان يحتوى على 60 سؤال وان بعض الطلاب مر عليهم نصف الوقت ولم يجيبوا على 20 سؤال فقط من الامتحان.