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عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

السبت 10/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي

ارتبط اسم رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالرحيل إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بأكثر من مناسبة.

موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي يركز على موسمه في الفترة الحالية مع بيراميدز ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لم يتلقى أية عروض لا من قريب أو بعيد من جانب مسؤولي الزمالك للرحيل إلى القلعة البيضاء.

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رمضان صبحي بيراميدز الزمالك

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