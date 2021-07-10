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مدرب المغرب: نسعي للتتويج بكأس العرب في قطر

السبت 10/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكّد مدرب المنتخب المغربي المحلي الحسين عموتة أن الهدف من المشاركة في النسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™، هو الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة والمنافسة على اللقب.

وقال عموتة في تصريح نقله موقع الاتحاد المغربي إن "الظروف التنظيمية للبطولة على ملاعب قطر قبل سنة على بداية المونديال، وإشراف الفيفا على تظاهرة كأس العرب، هو بمثابة الحافز للمنتخب لتشريف الكرة المغربية".

وبخصوص الترسانة البشرية التي سيدخل بها المنتخب المغربي البطولة، أفاد الحسين عموتة بأنها تتكون من لاعبين يلعبون في الدوري المغري وفي الدوريات العربية-الخليجية.

وترك عموتة باب المنتخب مفتوحاً أمام محترفي أوروبا، من خلال ترك حرية الاختيار أمام من يرى أن ظروفه ومسؤولي ناديه يسمحان له بالمشاركة.

وحول الاستعداد لهذه التظاهرة، أكّد عموتة أن المنتخب المغربي "سيدخل أول معسكر إعدادي مباشرة بعد نهاية الدوري المغربي في شهر آب/أغسطس، على أن يليه معسكران في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/أكتوبر (بالتزامن مع تواريخ الفيفا) سيعرفان التحاق المحترفين في الدوريات العربية".    

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس العرب في كرة القدم التي سيتم تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر المقبل في قطر، قد أوقعت المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

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