حملات نظافة مكبرة بقري ومدن الدقهلية (صور)



وفي مركز ومدينة شربين قال المحاسب طارق شكرى رئيس المركز أنه تم نقل تراكمات القمامة والأتربه بالطريق السريع ومنطقه عزبه المأمور والجزار والهيمه حيث تم رفع تراكمات الأتربة من الاتجاهين الأيمن والايسر وتمهيد الطرق الرئيسية وبشوارع السلك والمركز والجمعيه الزراعية و٢٣ يوليو حيث تم نقل ١٢٠ طن إلى المقلب العمومي.





كما تم صيانة الأعمدة الكهربائية وتركيب الكشافات بأرض النادي وأرض غيث وزراعه أعمدة كهربائية داخل مستشفى شربين العام بدلا من المتهالكة كما تم ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من قريه رأس الخليج حيث تم نقل ٣٥ طن من مخلفات إلى المقلب العمومى وفي قرية كفر الحاج شربيني تم إزالة االتعديات بالطرق الرئيسية داخل القريه وفي قريه بساط كريم الدين تم رفع كفاءة العمل بالطريق الرئيسي ومسح الأتربة المتراكمة ونقل تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وتمهيد الشوارع حيث تم نقل ١٢٠ طن قمامة وفي نطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم تم تمهيد الشوارع بالقرى التابعة للوحدة ورفع مخلفات البناء بقري كفر الشيخ عطية وكفر الترعة القديم والعوضيه والضهريه وبالطريق السريع وأمام مداخل القري ونقل وتحميل ٣٥طن من المخلفات وفي نطاق الوحدة المحلية لقرية الحصص وتم تمهيد الشوارع داخل نطاق الوحدة وتم نقل ٢٠طن قمامة إلى المقلب العمومي..



وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال جمع القمامة من المنبع وكنس الشوارع الرئيسيه والفرعيه وتفريغ حاويات القمامة ومتابعة كنس الطريق الزراعى للمدينة والشوارع الداخلية باحياء المدينة ورفع الاتربة منها وتفريغ كافة حاويات القمامة الممتلئة ونقلها للمقلب الوسيط بالمدينة كما تم رفع كفاءه الانارة العامة بقرى ميت سلسيل ومتابعة أعمال صيانه كشافات الإناره بعزبه أبو علي وصيانه كشافات طريق اللطايفه وتركيب عدد 12 كشاف ليد وتم تسوية وتمهيد جانبي طريق البحر الصغير بزمام المركز..







وفي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب هشام أبو المكارم رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال قسم الكهرباء والإنارة العامة وقيامها بصيانة الخلايا الكهربائية والأعمدة والكشافات بالمدينة وتم متابعة خروج معدات النظافة للعمل بالمناطق المحددة لها وتم رفع المخلفات والقمامه والأتربه في مختلف شوارع المدينة والوحدات القروية التابعة بالمحلاوى وميت مرجا وإسكندرية الجديدة كما تم متابعة أعمال قسم التشجير والتجميل حيث تم تهذيب ورى الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة..



السنبلاوين

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز أنه تم ️متابعة أعمال إزاله فوريه في المهد بإزالة أعمدة وحوائط مخالفة داخل الحيز بدون ترخيص بأرض الجمال بنطاق رئاسة المركز على مساحة 50 متر وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..





وفي مركز ومدينة المطرية قال السيد محمد حمص رئيس المركز أنه تشجعيا لمبادرة بلدي نظيفه بمشاركة المجتمع المدني أنه بالتعاون مع أهالي شارع البوابه والأمين بمدينه المطريه تم رصف جزء كبير من شارع البوابه والأمين بمشاركة الجهود الذاتية للمواطنين حيث شاركو في زراعه ودهان وتجميل الشارع..



وفي مركز ومدينة نبروه قال الدكتور رضا قويطه أنه تم متابعة أعمال حملات النظافة ورفع القمامة والجمع المنزلي للقمامه بشوارع المدينة والقري التابعه للمركز وتم نقل كميات القمامه المرفوعة الي المقلب العمومي كما تم إزالة تعدي على الارض الزراعه ببهوت بمساحه ٣٥٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالف للنيابة العسكرية..



واكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.



جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،وفى اطار خطة محافظة الدقهلية التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.















تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية التي تتم من خلال فرق النظافة والصيانة والتجميل والكهرباء لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ومتابعه تنفيذ المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.ففي مدينة الكردي قال العميد محمد هجرس رئيس المدينة أنه تم في مجال التجميل صيانه الحدائق بإزالة الحشائش الضاره وتهذيب وتجميل الأشجار وريها بالحدائق والشوارع العامه بنطاق المدينة كما تم عمل الصيانه اللازمه لأعمده الإنارة وتم صيانة وإصلاح محول الشيخ موسي والأعمده حول بوابه المدينه وصيانه اناره البوابه وفي مجال رفع تراكمات القمامة تم المرور على المقلب الرئيسي في بالمدينه وتم نقل ٤٠ طن قمامة الى المقلب العمومي بلسا الجمالية..وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات رئيس المركز أنه تم تنفيذ حمله نظافه مكبره بقريه ديمشلت لرفع كفاءه النظافه العامه والتجميل بالقرى والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خلال الصيف وتم رفع تجمعات القمامه المتواجدة بشوارع القريه بما يقارب من 120طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع ونقلهم الي المقلب العمومي كما تم متابعة أعمال قسم التشجير والحدائق حيث تم زراعة الريحان وصيانة المشتل العمومي ورى الجزر الوسطى بمدخل المدينه وشارع المحكمة وتم رى الحدائق العامة وإستكمال أعمال نظافه وتجميل ودهان مبني ديوان عام رئاسه المركز..وفي مركز ومدينة المنزلة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز أنه تم رفع كفاءة الإنارة بمداخل مدينة المنزلة والطرق الرئيسية ومداخل القرى وعمل صيانة لكشافات الانارة بحى السلام والطريق الزراعى وتم رفع الإشغالات بشوارع المدينه حيث تم ازاله اشغال طريق أمام كوبرى المعلمين عبارة عن بلدورات وبناء مخالف من الطوب الاحمر كما تم تنفيذ تطوير حديقة الطفل بتعليه السور الخارجى من ناحية مدرسة عثمان بن عفان ومن جانب الطريق الزراعى لمنع دخول الدرجات النارية للحديقة وإستغلال الحديقة كمتنزة للمواطنين فقط وتم تقليم وتجميل الأشجار بالطريق الزراعي ورى الجزر الوسطي بشارع الجلاء وتنفيذ حملة نظافة بسكة القطار وشارع زينب العريان وأرض صقر ورفع محتويات صناديق القمامة داخل المدنيه وبكافة المناطق.