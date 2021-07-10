عاجل.. الزراعة تبدأ في طرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة

قالت وزارة الزراعة المصرية إنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومن خلال التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للزراعات المحمية وتكاملها مع جميع الجهات المنتجة بمركز البحوث الزراعية ومنظومة المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة تم ضخ كميات من اللحوم بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة لها.





ومن جانبه صرح المهندس احمد فتحي مدير التسويق والمنافذ أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية