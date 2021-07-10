إجراءات احترازية ورصد حالات غش.. مشاهد من اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة، للعاد الدراسي الحالي 2020 - 2021، حيث أدى طلبة وطالبات الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل، بينما يبدأ طلبة وطالبات الشعبة الأدبية امتحاناتهم غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.



وشهدت امتحانات الثانوية العامة مشاهد عدة، تنوعت ما بين ضبط حالات غش، والالتام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزاة الصحة والسكان، لتجنيب الطلبة وجميع أطاف الامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدها اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.





393 ألفا و883 طالبا وطالبة أدوا الامتحان في 2201 لجنة



تابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.



وأدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.



وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.





ضبط 8 حالات غش بالهواتف المحمولة



تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ملاحظات عدة، خلال يوم الامتحانات الأول، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم







إجراءات احترازية للوقاية من كورونا



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، حرصًا على الصحة العامة للطلاب، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطبيق الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بالفعاليات والأنشطة المختلفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان، أن الخطة شملت الدفع بـ2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية.



وأضافت الوزارة أن الخطة تضمنت تطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس ولجان الامتحانات بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرة إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول.



وأكدت الوزارة أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات والأدوات والأسطح المشتركة، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.



كما أكدت الوزارة تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة، وتضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة، وربطها بالغرف الفرعية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية.



وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تتم متابعة أي حالة قد يشتبه في إصابتها بمرض معدٍ وعزلها بغرف مخصصة، واستدعاء الطبيب للكشف عليها، مشيرة إلى تحويل أي حالة قد يشتبه في إصابتها لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإبلاغ الإدارة الصحية بالحالة المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات الوقائية، مع إبلاغ الإدارة التعليمية لتسجيل الحالة ومتابعة المخالطين لمدة أسبوعين.



ورفعت الوزارة حالة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى تأهب فريق الانتشار السريع بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأمين الطبي والدعم عند حدوث أي طارئ.