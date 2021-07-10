Advertisements

إجراءات احترازية ورصد حالات غش.. مشاهد من اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة، للعاد الدراسي الحالي 2020 - 2021، حيث أدى طلبة وطالبات الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل، بينما يبدأ طلبة وطالبات الشعبة الأدبية امتحاناتهم غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة مشاهد عدة، تنوعت ما بين ضبط حالات غش، والالتام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزاة الصحة والسكان، لتجنيب الطلبة وجميع أطاف الامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدها اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.


393 ألفا و883 طالبا وطالبة أدوا الامتحان في 2201 لجنة

تابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.

وأدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.

وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.


ضبط 8 حالات غش بالهواتف المحمولة

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ملاحظات عدة، خلال يوم الامتحانات الأول، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم



إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، حرصًا على الصحة العامة للطلاب، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطبيق الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بالفعاليات والأنشطة المختلفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان، أن الخطة شملت الدفع بـ2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن الخطة تضمنت تطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس ولجان الامتحانات بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرة إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول.

وأكدت الوزارة أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات والأدوات والأسطح المشتركة، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

كما أكدت الوزارة تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة، وتضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة، وربطها بالغرف الفرعية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تتم متابعة أي حالة قد يشتبه في إصابتها بمرض معدٍ وعزلها بغرف مخصصة، واستدعاء الطبيب للكشف عليها، مشيرة إلى تحويل أي حالة قد يشتبه في إصابتها لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإبلاغ الإدارة الصحية بالحالة المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات الوقائية، مع إبلاغ الإدارة التعليمية لتسجيل الحالة ومتابعة المخالطين لمدة أسبوعين.

ورفعت الوزارة حالة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى تأهب فريق الانتشار السريع بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأمين الطبي والدعم عند حدوث أي طارئ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة

أخبار تهمك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ ساعتين

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"شكاوى من الترجمة".. أبرز مشاهد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2020

وصلة رقص من الطلاب أمام لجان مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي (صور)

بعد ارتباك أول يوم امتحانات.. قرار عاجل من التعليم بشأن رؤساء لجان الثانوية

"التعليم" تضبط طالبة تداولت امتحان العربي للشهادة الثانوية دور ثان

وزير التعليم يتابع سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي