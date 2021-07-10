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بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

السبت 10/يوليو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسين.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسى عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسى.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية التى تجمع مصر وتونس الشقيق، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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