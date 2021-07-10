تعيين الضويني والفقي عضوين بهيئة كبار العلماء



جدير بالذكر أن العالمين الجليلين ينتميان إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وهما من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية،والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى المعتدل.

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتصديقه على تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فتحي عثمان الفقي، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.