طريقة مشجعي إيطاليا للسفر إلى إنجلترا









بدأت جميع رحلات منتخب إيطاليا نحو الملاعب التي خاض عليها مبارياته في يورو 2020 قبل نحو 3 أسابيع بالطريقة ذاتها.





يصعد الفريق على متن حافلة باستثناء رئيس الوفد جانلوكا فيالي. تغادر الحافلة، تقطع عدة أمتار قبل أن تتوقف انتظارا للتعويذة.





وقد نجح هذا السيناريو حتى الآن، ليكرره المنتخب الإيطالي اليوم السبت قبل السفر إلى لندن حيث يواجه نظيره الإنجليزي في نهائي البطولة.





لكن الأمر كله بدأ بمحض خطأ حقيقي. فعشية مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من المجموعات، غادر المنتخب كوفرتشيانو دون فيالي واضطر إلى العودة لالتقاط رئيس البعثة قبل التحرك نحو الملعب الأوليمبي في روما.





وانتهت مباراة سويسرا بفوز عريض للأتزوري 3-0 وبمستوى رائع، ليقرر الإيطاليون تكرار الواقعة التي كان بطلها فيالي في مزيج بين الخرافة والمزاح.





وبالفعل نفذ المنتخب الإيطالي الأمر ذاته قبل الفوز 1-0 على ويلز في روما، و2-1 على النمسا في ثمن النهائي بويمبلي، و2-1 على بلجيكا في ميونخ، وعلى إسبانيا في نصف النهائي بملعب ويمبلي أيضا.



