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بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"

السبت 10/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قدمت فرقة فنون التجارب الفنية ببورسعيد مساء أمس الجمعه مونودراما غسيل اموات للكاتب العراقى دكتور سعد هدابى على مسرح الفرقة الاقليمية ببورسعيد ضمن ملتقى عباس احمد المسرحي.

بطولة عماد عبد الرحمن تصميم ديكور مهندس معتز حدود تصميم ملابس وماكياج الشيماء حلمى تنفيذ ديكور رفعت حجازى مخرج مساعد سيد العتر مخرج منفذ سارة هانى عبد العظيم تجهيز مسرح زكى فواز ادارة مسرحية احمد رزق مدير عام النشاط عمر شلبى اخراج احمد محسب وذلك تحت اشرف استاذ عبد السلام الالفى رئيس مجلس ادارة الفرقة الاقليمية

وبعد ذلك تم تكريم الفنان الكبير ابن بورسعيد عبد الرحيم حسن كما تم تكريم اسم الراحل دكتور احمد سخسوخ
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"
بالصور عرض مونودراما "غسيل أموات"

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