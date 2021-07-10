تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق مواجهة النادي الأهلي ومصر المقاصة، وذلك في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة.

يتصدر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 15 هدفًا حتى الآن.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا- 15 هدف

محمد شريف - الأهلي - 12 هدف

أشرف بن شرقي - الزمالك- 12 هدف

أحمد سمير - طلائع الجيش - 11 هدف

عمر كمال - المصري - 11 هدف

مصطفى فتحي- سموحة - 10 أهداف

رامي صبري - إنبي - 10 أهداف.

عمرو جمال- طلائع الجيش - 10 أهداف