تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة

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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة
السبت 10/يوليو/2021 - 05:00 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق مواجهة النادي الأهلي ومصر المقاصة، وذلك في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة.
يتصدر
أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز
برصيد 15 هدفًا حتى الآن.
وإليكم
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
أحمد
ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا- 15 هدف
محمد
شريف - الأهلي - 12 هدف
أشرف
بن شرقي - الزمالك- 12 هدف
أحمد
سمير - طلائع الجيش - 11 هدف
عمر
كمال - المصري - 11 هدف
مصطفى
فتحي- سموحة - 10 أهداف
رامي
صبري - إنبي - 10 أهداف.
عمرو
جمال- طلائع الجيش - 10 أهداف
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