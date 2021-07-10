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بعد واقعة تسريب الامتحان .. إحالة العاملين بمدرسة طنطا الثانوية للتحقيق

السبت 10/يوليو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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كشف مصدر من داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنة تم احالة المراقبين والملاحظين بمدرسة طنطا الثانوية، للتحقيق بعد واقعة تسريب طالب امتحان مادة اللغة العربية من داخل اللجنة.

وتضمن قرار الإحالة بداية من مسئول التفتيش على بوابة الدخول والمراقبين ورئيس اللجنة، لعدم قيامهم بأداء مهام عملهم على أكمل وجه وتقاعسهم في تفتيش الطلاب وهو ما مكن الطالب من الدخول بالتليفون وتسريب الامتحان.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا يؤدون اليوم أول أمتحانات مارثون الثانوية العامة، وهو مادة اللغة العربية، وكشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن حدوث تسريب للامتحان على يد طالب بمدرسة بطنطا.

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