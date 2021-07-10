البابا تواضروس يستقبل متفوقي مدرسة الكرمة



استقبل قداسة البابا اليوم السبت، في المقر البابوى بالأنبا رويس بالقاهرة، بعض الطلاب المتفوقين والموهوبين من مدرسة الكرمة التي تتبع إيبارشية المعادي.



بدأ اللقاء بكلمة لنيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، قدم فيها الشكر لقداسة البابا لاهتمامه بالتعليم وإنشاء المدارس الجديدة، وقدم فكرة عن إنشاء مدرسة الكرمة وتطورها منذ عام ٢٠٠٤، ثم قام بعض الطلاب بإلقاء كلمه ترحيب لقداسته باللغة العربية والإنجليزية.



ثم رحب قداسة البابا من خلال كلمته بنيافة الأنبا دانيال وهيئة التدريس والطلبة الموجودين وجاءت كلمته أن كل إنسان يحتوى على 3H:

١- Head وتعني نقاوة المعرفة

٢- Heart وتعني الشعور بالآخرين

٣- Hand وتعني أهمية التنوع

وشرح قداسته أهمية التناغم بين هذه العناصر وأهمية كل واحد منهم، وشارك قداسة البابا الطلبة في أحلام مستقبلهم وما يتطلع إليه كل واحد منهم.



وذكر مدير المدرسة خلال اللقاء كيفية اختيار الطلاب الموجودين وجوانب تفوق كل منهم والجوائز والميداليات التي حصلوا عليها وتفوقهم على مستوى الإدارات التعليمية، كما عرض أحد الطلاب في المرحلة الإعدادية اختراعًا صممه عبارة عن إنسان آلي يستخدم للتعقيم ويتم التحكم به عن طريق التليفون المحمول والصوت.



وفي نهاية اللقاء قدم قداسة البابا هدايا تذكارية لكل من الطلاب وهيئة التدريس وتم التقاط صور تذكارية لهم مع قداسته.