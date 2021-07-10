وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة بمختلف أجهزتها جاهزة للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالمياه وأزمة السد الإثيوبي.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بالقناطر الخيرية للحديث حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن وزارة الموارد المائية والري تختص بالجانب الفني وتؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه باستخدام التكنولوجية والرقمنة مع مراقبة التعديات على مياه النيل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.



وتابع وزير الموارد المائية، أن تبطين الترع واستخدام الري الحديث يساهم في زيادة الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج وتحسين جودة المنتج.

