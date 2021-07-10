Advertisements

الزراعة تنفذ حملات رقابية على اسواق الماشية قبل عيد الأضحي

السبت 10/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الاضاحي قبل عيد الاضحى المبارك

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى امراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الاضاحي

وطمأنة المواطنين قبل شرائها

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ربع ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي