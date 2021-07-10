الزراعة تنفذ حملات رقابية على اسواق الماشية قبل عيد الأضحي

بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الاضاحي قبل عيد الاضحى المبارك

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى امراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الاضاحي

وطمأنة المواطنين قبل شرائها