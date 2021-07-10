النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة





حيث كان قد أمر « المستشار النائب العام» -إعمالًا لقرار «المجلس الأعلى للهيئات القضائية»- بتشكيل لجنة من كل من: «السيد المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة»، و«السيد المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة»؛ وذلك لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل «بالنيابة العامة»، إذ بدأت اللجنة أعمالها اليومَ السبتَ الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على «السيد المستشار النائب العام» لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل «بالنيابة العامة» بعد العرض على «مجلس القضاء الأعلى» في أول شهر أكتوبر القادم.

شكل "النائب العام" المستشار حمادة الصاوي، لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة.