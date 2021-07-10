رسميا.. إقامة مواجهة الأهلي و كايزر تشيفز بدون حضور جماهيري

حسم مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسألة حضور الجماهير لمواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





إقامة مواجهة الأهلي و كايزر تشيفز بدون حضور جماهيري





و يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم يوم 17 يوليو الجاري بالمغرب.





من جانبه تلقى مسؤولو الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



