محافظ قنا يعلن عن ١٢٦٩ فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص 



أعلنت محافظة قنا أن مديرية القوى العاملة نجحت في توفير ١٢٦٩ فرصة عمل لشباب الخريجين، وذلك في إطار سعى المحافظة إلى توفير فرص عمل مناسبة تحقق دخل ثابت للشباب.





أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أن جميع فرص العمل التي تم توفيرها هى بالقطاع الخاص بمدن قنا ونجع حمادي وفرشوط حيث تشمل ١٠٠٩ مندوب مبيعات، ١٩٦ مسئول ائتمان، ٢٠ مدير مبيعات، ٢٠ محضر أدوية بالمخزن، ٣ مندوب دعاية، ٣ عامل خرسانة، ٢ أمين مخزن، ٢ تلى سيلز، ٢ شئون إدارية، ٢ فني معمل بالإضافة إلى عامل غسيل سيارات، ومسئول خدمة عملاء،ومحاسب ومسئول نظم معلومات، ومسئول إدارة عقود، ومسئول خدمات معاونة، ومهندس مدني، ومشغل محطة، ومشغل مكن طوب، وسائق لدور.





وأضاف المستشار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة بقنا أنه على من يرغب من الشباب التقدم لأحد فرص العمل المُعلن عنها،عليه التقدم بأوراقه إلى مكتب تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، أو مديرية القوى العاملة، أو مكاتب العمل بقنا، نجع حمادي، فرشوط، مشيرا إلى مديرية القوى العامله تعمل علي التنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب.