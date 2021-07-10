كواليس التحقيقات في العثور علي جثة شاب داخل مدرسة بالخصوص

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة العثور على جثة شاب، بإحدى المدارس بمنطقة الخصوص.



وتبين من التحريات والتحقيقات أن الشخص المتوفى صعد لأعلي سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة.



كما جاء في تقرير الطب الشرعي المبدئي أنه لايوجد شبه جنائية بالحادث وتبين وجود نزيف داخلي بالمخ أدي إلي الوفاة.





البداية عندما تلقى قسم شرطة الخصوص، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.