الأعلى للإعلام: مصر تمتلك العديد من البدائل للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الحوار المفتوح يهدف لنقل رسالة طمأنة لمصر بأكملها، وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة ملف المياه، مؤكدًا أن رئيس الدولة الذي استطاع انقاذ مصر من أنياب جماعة إرهابية جاءت تحكمها لمدة نصف قرن، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.



وأضاف "جبر"، خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بالقناطر الخيرية للحديث حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه على الرأي العام بأكمله أن يصطف خلف الدولة في معركتها العادلة للحفاظ على حق الحياة، ودور الإعلام هام لحشد المجتمع بأكمله خلف نهر النيل العظيم؛ للتأكيد أننا لنا حقوق لن نتنازل عنها، مؤكدًا أن الدولة تمتلك العديد من البدائل للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وفقًا لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل.



وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لا تسعى للانتقاص من حقوق أحد، ومن حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية والكهرباء، ولكن من حق مصر والسودان الحفاظ على صحتهما في مياه النيل، ولا تعارض بين الأمرين وإنما التعارض في الموقف الإثيوبي المتعنت الذي يحاول خلط الأوراق، مشددًا على أن هناك تأييد عربي كبير لمصر والسودان في الحفاظ على حصصهم التاريخية في مياه النيل، مشددًا على أن مصر لن تعطش أبدًا وحقوق مصر محفوظة، ومصر تمتلك حق الدفاع الشرعي عن النفس حال كان هناك خطر يهدد المصريين.

