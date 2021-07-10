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خطة جديدة من ريال مدريد لمواجهة كابوس الإصابات

السبت 10/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى فريق  ريال مدريد للتغلب على أزمة تكرار الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق الأول خلال الموسم الماضي، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأجرى "الملكي" عملية إعادة هيكلة في أقسام مختلفة، ومن بينها الطبيب الذي لا يزال تحت قيادة الدكتور ميهيتش، ولكن سيكون له مستشار فاخر.

وسيقدم المشورة لأطباء ريال مدريد، كبير المسؤولين الطبيين في فريق دالاس كاوبويز، الدكتور دان كوبر، عندما يتعلق الأمر بمنع الإصابات.

وكان كوبر بارزاً في أمراض الركبة والكتف لمدة (30 عاماً)، وعمل بالفعل مع ريال مدريد في عملية هازارد.

وساعد كوبر في العملية التي أجراها إيدين هازارد العام الماضي في عيادة كاريل في دالاس.

وسيعطي الآن رأياً ثانياً عند إصابة لاعباً في ريال مدريد، لأن "الملكي" واضح جداً في أنه لا يريد وباء الإصابات مثلما حدث خلال الموسم الماضي.

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