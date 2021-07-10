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"التربية والتعليم" ترد على تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

السبت 10/يوليو/2021 - 05:29 م
امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021
امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021
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امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021 .. مع بدء ماراثون امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة، انتشرت الأنباء حول تسريب امتحان اللغة العربية.

امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

وخرج الطلاب بعد تأدية امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021 معربين عن خوفهم الشديد من نتيجة الامتحان مؤكدين صعوبته، وهو أمر اعتاد الجميع سماعه في مثل هذه الأيام من كل عام.

تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

وادعت عدة جروبات تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021 على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي أداه الطلاب في تمام الـ10 من صباح اليوم وانتهى في الواحدة مساءً.

حقيقة تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

ونفى مصدر بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021، قائلاً :"لا صحة للصور التي يتمّ تداولها علي موقع التواصل الاجتماعي.

امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021 والتسريب

وأوضح المصدر أن الأسئلة المتداولة لا علاقة لها بامتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، ليؤكد نفيه تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021.

متابعة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

وقال المصدر إن الغرفة تتابع الصور التي يتم تداولها علي مواقع التواصل، وأن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تسريبها أو الوصول إلى محتواها قبل فتح الصناديق الخاصة الموجود بها الأسئلة.

عقوبة تسريب امتحان العربي ثالثة ثانوي 2021

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها خاطبت وزارة الداخلية بجميع صفحات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة عليهم طبقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص علي الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان كل من روّج ونشر صورًا من امتحانات الثانوية العامة علي أي من وسائل التواصل الاجتماعي.

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