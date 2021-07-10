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فيديو..أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالمنوفية: مراقبوا اللجان أصابوا أبنائنا بالتوتر والعربى يحتاج وقت
السبت 10/يوليو/2021 - 05:37 م
سناء عثمان
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التقينا بعدد من أولياء الأمور والطلاب بالمنوفية بعد امتحان اللغة العربية للتعرف على ارائهم حول تجربة وامتحانات الثانوية العامة هذا العام وآرائهم حول ما إن كان كان الامتحان صعب ام لا
في البداية يقول خالد محمود ولى أمر ان تخبط الوزارة فى اصدار القرارات العشوائية الغير مدروسة والتى ليس لها أى أساس علمى أدى الى تشتيت الطلاب والضغط المستمر على أعصابهم فهل يعقل أن يتدرب الطالب على التابلت ثلاث أعوام ويتم انفاق أموال طائلة على الأجهزة والتجهيزات بالمدارس ثم يمتحن الطلاب ورقيا.
وتقول فادية محمود ولية أمر أعتقد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية كاملة بسبب اصدار قرارات عشوائية أدت الى ضياع جيل من الطلاب فالطالب حتى الأيام الأخيرة قبل الامتحان لم تكن لديه فكرة واضحة عن طريقة الامتحان ودور
فضلًا عن مراقبوا اللجان الذين أصابوا أبنائنا بالتوتر والقلق طيلة الامتحان معللة حرام اعتبروهم أولادكم متسائله
الوقت كان قصير والامتحان كان طويل جدًا
ويقول الطالب محمد ياسين اعتقد أن امتحان اللغة العربية كان طويلا جدا والوقت غير كافى للاجابة لكن الامتحان معقول ومتدرج وفى مستوى الطالب المتوسط ويقول أشرف على زيدان لقد تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومستوى النظافة والتطهير متميز وهناك حسن معاملة من المراقبين والمسئولين عن اللجان.
وتقول فاتن يسري امتحان اللغة العربية متوقع لكن هناك بعض الاجابات المتشابهه حيث ان الامتحان كله عبارة عن اختيارى وذلك يحتاج الى تركيز ووقت أطول.
في البداية يقول خالد محمود ولى أمر ان تخبط الوزارة فى اصدار القرارات العشوائية الغير مدروسة والتى ليس لها أى أساس علمى أدى الى تشتيت الطلاب والضغط المستمر على أعصابهم فهل يعقل أن يتدرب الطالب على التابلت ثلاث أعوام ويتم انفاق أموال طائلة على الأجهزة والتجهيزات بالمدارس ثم يمتحن الطلاب ورقيا.
وتقول فادية محمود ولية أمر أعتقد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية كاملة بسبب اصدار قرارات عشوائية أدت الى ضياع جيل من الطلاب فالطالب حتى الأيام الأخيرة قبل الامتحان لم تكن لديه فكرة واضحة عن طريقة الامتحان ودور
فضلًا عن مراقبوا اللجان الذين أصابوا أبنائنا بالتوتر والقلق طيلة الامتحان معللة حرام اعتبروهم أولادكم متسائله
الوقت كان قصير والامتحان كان طويل جدًا
ويقول الطالب محمد ياسين اعتقد أن امتحان اللغة العربية كان طويلا جدا والوقت غير كافى للاجابة لكن الامتحان معقول ومتدرج وفى مستوى الطالب المتوسط ويقول أشرف على زيدان لقد تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومستوى النظافة والتطهير متميز وهناك حسن معاملة من المراقبين والمسئولين عن اللجان.
وتقول فاتن يسري امتحان اللغة العربية متوقع لكن هناك بعض الاجابات المتشابهه حيث ان الامتحان كله عبارة عن اختيارى وذلك يحتاج الى تركيز ووقت أطول.
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