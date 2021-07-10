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حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الأثار في المعصرة

السبت 10/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المعصرة الجزئية، حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل ملك أحدهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتبين من معاينة النيابة لمكان الواقعة أنها غرفة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار، كما تم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية مختصة، لفحص أعمال الحفر.


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة- الفيوم" حال تواجدهم داخل غرفة وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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