عاجل.. السعودية: بداية من يوليو أي زيادة في أسعار البنزين ستتحملها الحكومة

أعلنت المملكة العربية السعودية في مرسوم ملكي اصدرة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم تحديد اسعار البنزين للجمهور، بما لايسمح بتجاوزها إذا حدثت زيادة في الأسعار العالمية.

وجاء في توجيه أصدره الملك سلمان أن سقف أسعار الوقود سيكون 2.18 ريال (58.1 سنت) للتر بنزين 91 أوكتين، و2.33 ريال للتر بنزين 95 أوكتين، وهي الاسعار المعلنة في شهر يونيو وذلك اعتبارا من السبت العاشر من يوليو ، وستتحمل الحكومة أي زيادة فوق تلك الأسعار .

واسعار البنزين في المملكة يتم تعديلها شهريا لارتباطها بالاسعار العالمية منذ اعلان الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الوقود في 2015، ضمن خطوات لاصلاح اقتصاد المملكة.