مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي العدل

أحيى السيناريست مدحت العدل ذكرى وفاة شقيقته سامي العدل، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "العدل" قائلا: "هتفضل عايش على طول في قلوبنا " وانهالت عليه عدد من التعليقات داعين لـ سامي العدل بالرحمه.



ورحل الفنان سامي العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو عام 2015،والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية منها "أفواه وأرانب، رجل فوق صفيح ساخن، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، اللعبة الأخيرة، ومذبحة الشرفاء".