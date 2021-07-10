Advertisements

استطلاع للرأي يكشف تراجع شعبية أردوغان.. وتفوق المعارضة

السبت 10/يوليو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 كشف استطلاع للرأي أن الناخبين في تركيا يفضلون تحالف الأمة المعارض على التحالف الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان وذلك قبل انتخابات عام 2023.

 

وفقًا لمسح حديث أجرته وكالة الاستطلاعات الخاصة ميتروبول التي أوردتها بوابة الأخبار دوفار، قال 44.1 % من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إنهم يشعرون بأنهم أقرب إلى تحالف الأمة منهم إلى التحالف الحاكم.

 

وفي المقابل، كان تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المتطرف قد وصل إلى 36.2 % ضمن هذه الفئة العمرية.


 
 

وحذر مؤسس ومدير متروبول أوزير سنكار من أن هذه النتائج، على الرغم من أهميتها بالنسبة لمعارضي أردوغان، لا تعني أن دعم تحالف الأمة بين الناخبين الشباب يجب المبالغة فيه.


 
 

وقال سنكار إن "الفرق بين الاثنين أقل بكثير مما يتوقعه معظم الناس. يبدو أن الجيل الجديد ليس مغرمًا جدًا بالقادة الحاليين".

 

ويتكون تحالف الأمة من حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي، والحزب الصالح من يمين الوسط، وحزب السعادة الإسلامي، والحزب الديمقراطي، ولا يعد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد جزءًا من هذه الكتلة المعارضة، لكنه أيضًا حقق نتائج جيدة مع الناخبين الأتراك الأصغر سنًا في الماضي.

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ 37 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 21 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطة جديدة من ريال مدريد لمواجهة كابوس الإصابات

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

05:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي