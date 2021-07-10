مران الأهلي| انتظام الشناوي وجلسات موسيماني مع اللاعبين وتعليمات قمصان إلى ثنائي الهجوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء غدا الأحد بالسويس.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، جلسة مع ثلاثي الفريق عمرو السولية، وحسين الشحات وسعد سمير، في حضور المترجم عمرو محب، على هامش مران الفريق.

كما عقد سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني، جلسة مع ثنائي خط الهجوم، محمد شريف، وصلاح محسن، لمنحهم بعض التعليمات الخاصة.

وشهد المران انتظام محمد الشناوي، الذي غاب عن مران الأمس بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة، خلال الفترة الماضية.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها في السابعة من مساء غدا الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيرة المقاولون العرب، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، سلهما صلاح محسن ومحمد شريف، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، ليرفع رصيده للنقطة 48، في المركز الثاني وله 6 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 29 في المركز الرابع عشرة.