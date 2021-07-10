شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

استقر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الأولى في أولمبياد طوكيو ضد إسبانيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجانب كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب إسبانيا، يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2021.

ومن المقرر أن يلعب شوقي غريب بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: كريم فؤاد، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد أبو الفتوح.

وفي الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، ناصر ماهر.

وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.