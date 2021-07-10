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تعرف على أولى صفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي
السبت 10/يوليو/2021 - 05:59 م
بسمة الجاويش
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تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع نونو تافاريس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي في أولى صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي، لنتعرف أكثر عن اللاعب.
- حياته :
ولد نونو تافاريس يوم 26 يناير عام 2000 في لشبونة بالبرتغال، فهو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب في مركز الدفاع.
انتقالات اللاعب :
- كان يلعب بنادي بنفيكا 2 عام 2018.
- ثم انتقل إلى نادي بنفيكا عام 2019.
- وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي أرسنال الإنجليزي.
مسيرة اللاعب مع بنفيكا :
- فاز بكأس السوبر البرتغالي عام 2020.
- فاز بالمركز الثاني في بطولة كأس السوبر البرتغالي عام 2021.
- وصاحب المركز الثاني بالدوري البرتغالي عام 2020.
- وصاحب المركز الثاني أيضًا في بطولة كأس البرتغال عام 2020 وعام 2021.
- فاز بالكأس الوطني الأمريكي عام 2019.
- فاز بالدوري الأوروبي للشباب عام 2020.
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