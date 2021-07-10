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تعرف على أولى صفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي

السبت 10/يوليو/2021 - 05:59 م
تفاريس
تفاريس
بسمة الجاويش
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تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع نونو تافاريس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي في أولى صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي، لنتعرف أكثر عن اللاعب.

- حياته :
ولد نونو تافاريس يوم 26 يناير عام 2000 في لشبونة بالبرتغال، فهو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب في مركز الدفاع.

انتقالات اللاعب :
- كان يلعب بنادي بنفيكا 2 عام 2018.
- ثم انتقل إلى نادي بنفيكا عام 2019.
- وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي أرسنال الإنجليزي.

مسيرة اللاعب مع بنفيكا :
- فاز بكأس السوبر البرتغالي عام 2020.
- فاز بالمركز الثاني في بطولة كأس السوبر البرتغالي عام 2021.
- وصاحب المركز الثاني بالدوري البرتغالي عام 2020.
- وصاحب المركز الثاني أيضًا في بطولة كأس البرتغال عام 2020 وعام 2021.
- فاز بالكأس الوطني الأمريكي عام 2019.
- فاز بالدوري الأوروبي للشباب عام 2020.

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