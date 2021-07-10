تعرف على أولى صفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي

تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع نونو تافاريس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي في أولى صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي، لنتعرف أكثر عن اللاعب.





- حياته :

ولد نونو تافاريس يوم 26 يناير عام 2000 في لشبونة بالبرتغال، فهو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب في مركز الدفاع.





انتقالات اللاعب :

- كان يلعب بنادي بنفيكا 2 عام 2018.

- ثم انتقل إلى نادي بنفيكا عام 2019.

- وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي أرسنال الإنجليزي.





مسيرة اللاعب مع بنفيكا :

- فاز بكأس السوبر البرتغالي عام 2020.

- فاز بالمركز الثاني في بطولة كأس السوبر البرتغالي عام 2021.

- وصاحب المركز الثاني بالدوري البرتغالي عام 2020.

- وصاحب المركز الثاني أيضًا في بطولة كأس البرتغال عام 2020 وعام 2021.

- فاز بالكأس الوطني الأمريكي عام 2019.

- فاز بالدوري الأوروبي للشباب عام 2020.



