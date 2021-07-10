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نشأت الديهي: أزمة المياه والتعنت الإثيوبي الأخطر في تاريخ مصر (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 06:01 م
رقية جمال
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قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأمن المائي أهمية قضية تواجه مصر في هذا التوقيت وليس السد الإثيوبي والذي يعتبر جزء أو حلقة من حلقات كثيرة ضمن الأمن المائي.

وأضاف "الديهي"، خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بالقناطر الخيرية للحديث حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ما يجري الآن محاولة لتأمين الجبهة الداخلية المائية وهي ليست مرتبطة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن تبطين الترع والمصارف وتحلية مياه البحر وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي خطوات جاءت متأخرة وكان يجب أن تتم منذ عشرات السنين، وتزامنها مع السد الإثيوبي لا يعني أنها رد فعل على الاجراءات الإثيوبية المتعنتة.

وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة عازمة على الحفاظ على الامن المائي بمفهومه الواسع، موضحًا أن مصر تعاني من الشح المائي؛ لكون هناك زيادة سنوية في عدد السكان 2 مليون مواطن، وحتى لو لم تنقص مياه النيل سم واحد، فنحن بحاجة لزيادة مواردنا المائية، مشددًا على أن أزمة المياه وما نواجهه من التعنت الإثيوبي هو الأخطر في تاريخ مصر، مشددًا على أن ما جرى في مجلس الأمن كان متوقع.

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