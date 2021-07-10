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حبس عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

السبت 10/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة،  بشمال الجيزة،  حبس عاطل ٤ ايام  على ذمة التحقيق في قضية الاتجار في الحشيش بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وباشرت  النياية العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، واعترف المتهم بحوزته على عدد من قطع من الحشيش  ومبلغ مالي.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري من المخدرات من أحد التجار،  ولجأ لتجارة المخدرات، لتكوين ثروة  ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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