Advertisements

392 ألف و863 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية" يؤدون امتحان اللغة العربية في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني  8  حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

خطة جديدة من ريال مدريد لمواجهة كابوس الإصابات

منذ 39 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 21 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ 39 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

05:30 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي