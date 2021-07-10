Advertisements

لحضور المتهمين من محبسهم.. تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 أخرين بالقتل العمد

السبت 10/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، تاجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 12 يوليو لحضور المتهمين من محبسهم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.‎

أخبار تهمك

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

05:30 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي