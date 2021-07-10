عمليات المعلمين: إحباط محاولة تعدي على رئيس لجنة مزغونة بالجيزة

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين أنها تابعت عن كثب، وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية ، التصدى لمحاولة تعدى عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة.





وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.





وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة التى سيطرت على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة.



