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عمليات المعلمين: إحباط محاولة تعدي على رئيس لجنة مزغونة بالجيزة

السبت 10/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين أنها تابعت عن كثب، وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية ، التصدى لمحاولة تعدى عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.

وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة التى سيطرت على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة.

وفى نفس السياق ، أكد رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أن أعضاء اللجنة النقابية بدسوق رافقوا معلما بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحى فى دسوق بكفر الشيخ أصيب بنزلة معوية أثناء تواجده فى اللجنة قبل بداية امتحان العربى اليوم ، ونقل لمستشفى بندر دسوق العام، وتم إجراء الاسعافات الصحية اللازمة له وتم خروجه من المستشفى.

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