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موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاصة

السبت 10/يوليو/2021 - 06:10 م
مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة التجهيزات الخاصة بالتحضير لمباراة المقاصة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والحصول على النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في الضغط على الزمالك صاحب الصدارة.

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