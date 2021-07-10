تبدأ غدا.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

بعد انطلاق ماراثون الثانوية العامة، الذي بدأ اليوم بأداء طلبة وطالبات الشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، تنطلق غدا الأحد أولى امتحانات الشعبة الأدبية، إذ يؤدي الطلبة والطالبات امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن تستمر امتحاناتهم حتى يوم الخميس 29 يوليو الحالي



وتعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



كما تعقد امتحانات هذا العام، وسط إجراءات مشددة، لتجنيب الطلبة والطالبات، والمعلمين، والمراقبين، والعاملين، وجميع أفراد منظومة الامتحانات، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، التي تبدأ غدا الأحد:



تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 11 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 11 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الجغرافيا يوم الخميس 15 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد 18 يوليو 2021.



تكون إجازة عيد الأضحى في الفترة من 19 يوليو 2021، حتى 23 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة التاريخ يوم الأحد 25 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 29 يوليو 2021.







مشاهد من امتحانات اليوم



كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد تابع، اليوم السبت، سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.



وأدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.



وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.



كما أعلنت الوزارة عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج المنظومة المخصصة من الوزارة، أثناء أداء الطلاب امتحانات اليوم.



وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن. س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.



وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.