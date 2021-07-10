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بيراميدز يبحث ضم حارس من الزمالك

السبت 10/يوليو/2021 - 06:31 م
بيراميدز
بيراميدز
علي خلاف
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يخطط مسؤولو بيراميدز للتعاقد مع أحد حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لاسيما بعدما أثبتت الأشعة المبدئية تعرض أحمد الشناوي حارس السماوي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

بيراميدز يستهدف ضم حارس من الزمالك

و يسعى مسؤولو بيراميدز لضم أحد حراس الزمالك محمد عواد أو محمد أبو جبل أو محمود جنش خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي أصبح يضم شريف إكرامى فقط، فى ظل ابتعاد المهدى سليمان عن المشاركة بقرار إداري.

من جانبه يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من زخم فى مركز حراسة المرمى، حيث يضم الفريق ثلاثة حراس على أعلى مستوى هم محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، و محمد عواد.

وفي سياق آخر، طلب حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سرعة حسم ملف حراسة المرمى للرد على عرض بيراميدز.

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رياضة حارس الزمالك بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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