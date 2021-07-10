Advertisements

برلماني: الاقتصاد المصري يتعافى سريعًا من تداعيات جائحة كورونا وقادر على تحمل مختلف الصدمات

السبت 10/يوليو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الرسمي الذي أصدرته وزارة التخطيط، حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من جائحة كورونا، وإظهارها سرعة التعافي واستعادة لياقته مرة ثانية.


وأضاف "أبو زيد" خلال تصريحات له، اليوم، أن قيام الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، واعتماد خطة واضحة والعمل على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة وتبني حزم تنشيطية وضخ 100 مليار جنيه لمسساندة القطاعات المتضررة، مثل السياحة، والطيران، والعمالة غير المنتظمة، حافظت على توزان الاقتصاد وحمته من الانهيار.


وتابع النائب، أن مصر تعاملت بجدية كبيرة للغاية مع جائحة كورونا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديا وتوعويًا وهو ما ساهم في النهاية في انكسار الموجة الثالثة من الوباء والسيطرة عليها رغم العدد الضخم لسكان مصر، مشيرًا إلى أن مصر وعدة دول إقليمية وعالمية تعد على أصابع اليدين، هى التي استطاعت أن تنجو باقتصاداتها من جائحة كورونا لأنها تعاملت بشفافية ووضوح.

أخبار تهمك

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

05:30 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي