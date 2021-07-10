برلماني: الاقتصاد المصري يتعافى سريعًا من تداعيات جائحة كورونا وقادر على تحمل مختلف الصدمات





أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الرسمي الذي أصدرته وزارة التخطيط، حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من جائحة كورونا، وإظهارها سرعة التعافي واستعادة لياقته مرة ثانية.





وأضاف "أبو زيد" خلال تصريحات له، اليوم، أن قيام الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، واعتماد خطة واضحة والعمل على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة وتبني حزم تنشيطية وضخ 100 مليار جنيه لمسساندة القطاعات المتضررة، مثل السياحة، والطيران، والعمالة غير المنتظمة، حافظت على توزان الاقتصاد وحمته من الانهيار.





وتابع النائب، أن مصر تعاملت بجدية كبيرة للغاية مع جائحة كورونا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديا وتوعويًا وهو ما ساهم في النهاية في انكسار الموجة الثالثة من الوباء والسيطرة عليها رغم العدد الضخم لسكان مصر، مشيرًا إلى أن مصر وعدة دول إقليمية وعالمية تعد على أصابع اليدين، هى التي استطاعت أن تنجو باقتصاداتها من جائحة كورونا لأنها تعاملت بشفافية ووضوح.

