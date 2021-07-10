Advertisements

"زراعة الشيوخ": منظومة كارت الفلاح تمثل نواة أساسية للتحول الرقمي في القطاع الزراعي

السبت 10/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي شهد إنجازات هامة خلال السنوات الماضية في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الإنتاجية والنهوض بأوضاع المزارعين، ومن بين تلك الخطوات الهامة كانت منظومة كارت الفلاح التي اكتمل إطلاقها في كل محافظات الجمهورية، حيث أن المنظومة تمثل نواة أساسية للتحول الرقمي في القطاع الزراعي وتعمل على توفير قاعدة بيانات بكافة حيازات الأراضي الزراعية ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.


وأضاف «أبوالفتوح»، أن الحكومة تستهدف أن يكتمل تفعيل المنظومة مع بداية الموسم الشتوي القادم بحيث لا يتم التعامل إلا بكارت الفلاح وهو الموسم المقرر بدئه في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تحمل العديد من الفوائد والمزايا للمزارعين فضلًا عن وجود محاولات لربط الكارت بمنظومة القروض الميسرة أو عديمة الفائدة.


وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن منظومة كارت الفلاح تساعد على دعم منظومة التحول الرقمي لكل بيانات الدولة من خلال الربط المساحي والكلي للأراضي الزراعية للدولة المصرية، ووقف التلاعب بالأسمدة، وتسهيل صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة، فضلا عن صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الزراعية، وصرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي، مضيفًا أن منظومة كارت الفلاح لم تعد تجريبية وأصبحت منفذة وقائمة بالفعل مع كل المزارعين، وتعد هذه الفترة انتقالية قبل دخول الموسم الشتوي ومع دخوله في بداية شهر أكتوبر لن يتم التعامل إلا بالكارت مع كل المزارعين.


وأوضح «أبوالفتوح»، أن من أهم مزايا تطبيق الكارت الذكي أنه سيقضي على ظاهرة الحيازات الوهمية والفساد الدفتري والورقي، ويوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة للحيازات الزراعية والمحاصيل المنزرعة يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويمنع تسرب المستلزمات المدعمة للسوق السوداء، بجانب بناء نظام معلوماتى دقيق لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية يسهل لمتخذي القرار اتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن.

أخبار تهمك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي