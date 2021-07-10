Advertisements

صفقتان من ذهب.. باريس يخطط لضم ميسي ورونالدو

السبت 10/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يرغب نادي باريس سان جيرمان، في إكمال موسم الانتقالات الصيفية التاريخي، في الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاقد مع الأسطورتين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، من أجل دعم الفريق.

نجح سان جيرمان حتى الآن في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والظهير المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وينتظر سان جيرمان نهاية بطولة "يورو 2020" حتى يعلن إتمام صفقته الرابعة، بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأكدت تقارير صحافية، أن سان جيرمان يتواصل حالياً مع محيط كريستيانو رونالدو وميسي في الوقت الحالي، استعداداً لتعويض رحيل كيليان مبابي المنتظر.

ليونيل ميسي يمتلك أولوية على حساب كريستيانو رونالدو، ضمن رغبات نادي سان جيرمان، من أجل تدعيم خط الهجوم في الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تفضيل ناصر الخليفي له على حساب البرتغالي.

ويكثف نادي سان جيرمان محاولاته من أجل إقناع الثنائي من أجل التعاقد مع واحد من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي خلال الانتقالات الحالية.

ويعتبر ليونيل حراً في الوقت الحالي بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بعدما فشل في دفع راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

05:30 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي