قبيل الامتحان الأول لطلبة الشعبة الأدبية.. التزم بهذه التعليمات حتى تتجنب المساءلة القانونية

لم يتبق سوى ساعات قليلة، على انطلاق أول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، لطلبة وطالبات الشعبة الأدبية، خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، إذ تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو الحالي.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 185 مليون حالة إصابة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الامتحانات ستجرى وسط إجراءات مشددة، لتجنيب الطلبة والطالبات، والمعلمين، والمراقبين، والعاملين، وجميع أفراد منظومة الامتحانات، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، التي أعدت خطة التأمين الطبي للامتحانات، والتى شملت الدفع بـ2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، وتطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس ولجان الامتحانات بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرة إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول، وتطهير وتعقيم لجان الامتحانات والأدوات والأسطح المشتركة، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.



وقبيل انطلاق الامتحان الأول لطلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، هناك نصائح وتعليمات عدة، شددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم لفني، على ضرورة اتباعها، أثناء أداء الامتحانات، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



- ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم رصاص خفيف، وأكد إجابتك النهائية بقلم جاف أسود أو أزرق، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس وكود الامتحان بنفس القلم الجاف بخط واضح.



- في حالة تلف البابل شيت لأي سبب، يسمح للطالب باستبدالها بورقة جديدة على أن يتم ذلك داخل الفتة الزمنية المخصصة للامتحان، مع ضرورة تحرير محضر بذلك.



- تقوم الوزارة باختبار أجهزة التابلت قبل الامتحان، للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها، ويتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.



- يمكن للطالب الدخول بالكتاب المدرسي أو نسخة مطابقة مطبوعة وعليها ملاحظات بخط الطالب مع عدم إضافة ملازم أو محتوى آخر للكتاب.



- غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية ولا قصة الأيام إلى امتحان اللغة العربية، وينطبق هذا على امتحانات اللغات الأخرى.



- يجب أن يتواجد الطالب في لجنة الامتحان قبل 60 دقيقة من موعد بدء الامتحان على الأقل للانتهاء من إجاءات التأمين، وفي حالة الوصول متأخرا سوف تتم كل الإجراءات التأمينية والاحترازية ويعتبر هذا من وقت الامتحان.



- الإعلان عن نتيجة الامتحانات بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.









انطلاق ماراثون الثانوية العامة



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في أولى أيامها، حيث أدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.



وأعلنت الوزارة عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج المنظومة المخصصة من الوزارة، أثناء أداء الطلاب امتحانات اليوم.



وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن. س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.



وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.