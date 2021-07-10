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خالد الجندي: تلاوة هذه الآية بعد كل صلاة تضمن لك الجنة

السبت 10/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن فضائل آية الكرسي بعد كل صلاة والتي تضمن دخول الجنة.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دم ام سي" اليوم السبت: "يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

وأضاف "معنى هذا الحديث النبوي أن من قرأ آية الكرسي في آخر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة وهي أعظم ثاني دقيقة، أن تتصدق بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فلا تفصل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت ولكن مع استبعاد العوامل المضرة بالآخرين".

وتابع "ولكن مينفعش يكون واحد واكل فلوس الناس ويقول هستفيد من هذه الدقيقة الذهبية لأن حقوق العباد تقضى أولًا، وهذه الدقائق الذهبية تكون للذي فرضت يده وبطنه من أكل أموال الناس وكل أموال اليتامى وبعد كده اقبض الدقائق الذهبية التي منحها الله سبحانه وتعالى".

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