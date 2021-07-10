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حسام زكي: الموقف الروسي أمام مجلس الأمن بشأن السد "لم يفاجئني"

السبت 10/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، غن الوفود التي عبرت عن رؤيتها بشأن السد الإثيوبي في جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، تفضل الحلول التفاوضية والدبلوماسية وهو ما يطلبه مصر والسودان.
 
وأشار "زكي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، إلى ان المشكلة التي يعاني منها مصر والسودان هو التعنت الإثيوبي، لافتا إلى أن هناك تباينات بين أعضاء مجلس الأمن، ومن الممكن أن يكون هناك مزيد من الاتصالات مع أعشاء المجلس.
وأضاف أنه من المبكر قليلا أن نجزم بطبيعة الوضع داخل المجلس حاليا، لافتا إلى أن الجانبين المصري والسوداني لديهم قراءة جيدة لمواقف أعضاء المجلس، متابعا: "لم يفاجئني الموقف الروسي على المستوى الشخصي"، منوها بأن الأمر ليس سهلا بالنسبة لروسيا.

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