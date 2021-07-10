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إصابة رئيس وزراء الجزائر بكورونا بعد أيام من تعيينه

السبت 10/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إصابة الوزير الأول رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

 

يأتي ذلك بعد أيام من توليه منصب رئاسة الوزراء عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي حصل على المركز الأول فيها حزب جبهة التحرير الوطني.

 

وكان أيمن بن عبد الرحمن يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة واختاره الرئيس عبد المجيد تبون ليشكل الحكومة الجديدة.

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